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Patentle kazanmak için...

Kazandıran Ar-Ge’niz olsun...

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz uyarıyor: “‘Kazandıran Ar-Ge’niz olsun istiyorsanız doğru strateji ve altyapıya sahip olmalısınız. Ar-Ge çalışmalarınız doğru başlamıyorsa, patent verilerini doğru okuyamıyorsanız ayırdığınız kaynaklar, harcanan emekler boşa gidecektir.” Türkiye’de 30 yıldır patent ve marka tescil danışmanlık hizmeti veren Destek Patent, Ar-Ge çalışmalarının kazandıran yatırımlara dönüşmesi için en verimli ve kolay yolun patent dokümanlarının doğru analiz edilip uygun bir strateji ile yürütülmesinden geçtiğinin altını çiziyor.

 

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