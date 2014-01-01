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Pegasus’un 2014 satış gelirleri 3.1 milyar TL’ye ulaştı

Pegasus’un 2014’te, satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 3.1 milyar TL’ye; net dönem karı da bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 143.3 milyon TL’ye ulaştı.

2014’te 14 yeni hat ile 19.7 milyon misafir #atlayıpgitsem dedi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Sertaç Haybat; sektörün üzerinde büyümeye devam edeceklerini belirtti: “Pegasus olarak 2014’teki büyümemizi 2015 yılında da devam ettirmek için yeni uçuş noktalarımız ve artan uçuş frekanslarımızla, misafirlerimize zamanında kalkan uçaklarımızla uygun fiyatlı uçuş  imkanı sunmaya devam edeceğiz.” 

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