Profilo: VeriFone VX 680-E1

Profilo Ödeme Sistemleri ve elektronik ödeme sistemlerinde dünyanın lider markası VeriFone ortaklığıyla geliştirilen Mobil Yazar Kasa POS cihazı VX 680-E1, TÜBİTAK testlerini tamamlayarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan mali onay aldı.





Ergonomik ve küçük boyutları ile mükelleflerin mobil olarak kullanabileceği ürün, 17 bankanın kredi kartı uygulaması ile uyumlu ve tüm banka kredi kartları ile kullanılabiliyor. Ürün dokunmatik renkli ekrana sahip, TL-kontör yükleme, fatura ödemesi, kargo, sadakat ve uçak içi gibi yüzlerce kurumsal uygulamayı destekleyecek şekilde tasarlandı.