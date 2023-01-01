Projeksiyon pazarında ‘Acer’ ağırlığı

Acer’ın, cep projektörlerinden...

2013 yılı kurumsal performansını açıklayan Acer, yüzde 21,6 pazar payı ile Projeksiyon Pazarında liderliğini koruduğunu duyurdu. Acer’ın, cep projektörlerinden eğitim amaçlı ürünlerine, ev kullanımına uygun 3D projektörlerden kurumsal projektörlere kadar her kullanıma uygun ürünleri bulunuyor. Tüm projeksiyon ürünlerinde 2 yıl ile en uzun lamba garantisini veren Acer, P- S- ve U serisi kurumsal projektörlerinin garantilerini de tüm parçaları ve işçiliği kapsayacak şekilde 3 yıla çıkarmıştı.