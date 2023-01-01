“Sağlık Takipçim”

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri ve Avea, güçlerini “Sağlık Takipçim” projesinde birleştirdi.





Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri güvencesi altında sunulan “Sağlık Takipçim” hizmeti sayesinde tansiyon, diyabet veya fazla kilolar ile mücadele edenlerin yanında sağlık değerlerini kontrol altında tutarak daha güvenli bir hayat sürmek isteyenlerin de gece-gündüz takibi ve bilgilendirilmesi sağlanıyor. “Sağlık Takipçim”, özel cihaz ve 7/24 sağlık hizmet (veri aktarımı, sağlık takip platformu üyeliği, sağlık takip ve danışmanlık hizmeti) bedeli de dahil olmak üzere, aylık her şey dahil 69TL’den başlayan fiyatlarla, 12 veya 24 ay taahhüt seçenekleriyle sunulacak.