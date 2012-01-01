SAMET, İSO ikinci 500’ün ilk 50’sinde

Mobilya aksesuar markası SAMET, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye’nin “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012” listesinde 16 basamak birden yükselerek ilk 50 şirket arasında yer aldı.





Dünya mobilya aksesuar sektörünün en büyük 6 oyuncusundan biri olan SAMET, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla 2013 yılında “ilk 500” arasına girmeyi hedefliyor. SAMET Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk Kızıltan “40. yılımızı kutladığımız 2013 yılında da istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Yeni yatırımlarımızla, tüm üretim faaliyetlerimizi bir araya toplamaya ve dünyada ilk 5 markadan biri olmaya odaklandık” diye konuştu.