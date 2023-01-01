SAMET: Sınırsız inovasyon

“Mobilyaya hayat verir” mottosuyla geliştirdiği yenilikçi ürünlerini kullanıcılara sunan mobilya aksesuar markası SAMET, Tasarımcı Defne Koz imzasını taşıyan Soft Cover ürünü ile Alman Tasarım Konseyi’nce verilen ‘inovasyon’ ödülünü kazandı.





SAMET Genel Müdürü Ufuk Kızıltan, dünya çapında ödüle değer bulunan Soft Cover’ın elde ettiği bu başarıyı “Global pazarda kartlar yeniden dağılırken SAMET olarak inovatif yaklaşımımızla sektördeki yerimizi daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” diyerek açıkladı.