Samsung Electronics’e 48 farklı iF Tasarım Ödülü

Samsung Electronics, yenilikçi teknoloji ve tasarım konseptlerinde, 7’si altın olmak üzere, 48 farklı iF Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödüllerin 39’u üstün ürün tasarımı, 5’i iletişim tasarımı ve 4’ü konsept tasarımı için verildi. Samsung Electronics Başkanı ve CEO'su BK Yoon, insanların teknolojiyle yeni biçimlerde etkileşim kurmalarına olanak veren ürünler tasarlamaya önem verdiklerini söyledi. Samsung; Kavisli UHD TV (HU9000), Gear VR, Gear Circle, A3 Yazıcı (MX4), Tasarım Hikayesi Kitapçığı (WW9000) ve Eğimli Yüzey konseptiyle Altın Ödül aldı.