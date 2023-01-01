Sanko Park’tan müşteri ilişkilerine yeni yaklaşım

Sanko Park Alışveriş Merkezi bir ilke daha imza atıyor, müşterilerine, kendilerini daha özel hissettirecek.





Sanko Park Kart Projesi’ni hayata geçiriyor. CRM programıyla çalışacak proje, müşterilerin doğum günlerini, özel günlerini otomatik olarak hatırlayacak, onlara özel indirim ve hediye çeki gibi avantajlar sunacak. Sanko Park, böylece müşterilerine daha da yakınlaşmayı amaçlıyor. Lansmanı Jeep Compass kampanya aracıyla yapılacak kartlar, Kasım’dan itibaren müşterilere sürpriz aktivitelerle dağıtılmaya başlanacak.