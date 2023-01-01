SAP İnovasyon Forum

SAP İnovasyon Forum’un yedincisi gerçekleştirildi.

Teknolojideki son yeniliklerin ve inovasyonun tartışıldığı Forum’da yaptığı konuşmasında SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin şunları söyledi: “Ülkemiz, dinamik ekonomisi, inovasyona yatkınlığı, yetkin ve genç işgücü havuzuyla büyük bir potansiyel taşıyor. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına yenilikçiliği ana ilkemiz olarak görüyoruz. Türkiye’deki büyüme paralelinde inovasyona yatırımımızı sürdürüyoruz. SAP İnovasyon Merkezi’nde 2015 sonuna kadar 300 çalışan, araştırmacı ve öğrenci istihdam etmeyi planlıyoruz.”