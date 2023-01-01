SAP’den iş dönüşümüne gönüllü destek

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Business Transformation Academy (BTA) ile işbirliği yaparak, şirketlere iş dönüşümü alanında danışmanlık hizmeti verecek.





Dönüşüm kapsamındaki projelerde müşteri tarafından atanan bir süreç uzmanı, işletme okullarından akademik kadro ve bir SAP uzmanı projede ye alacak. BTA ile gerçekleştirdiği işbirliğinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümü ile ortak hareket edecek olan SAP, üniversiteler ve müşteriler arasında kurduğu güçlü bağı daha da pekiştirecek.