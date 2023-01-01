SAP’den suistimal çözümü

SAP Suistimal Yönetimi Çözümü’nü ...





SAP, kurumların hile ve suistimal vakalarıyla gerçek zamanlı mücadele edebilmesini sağlayan ve kayıpları azaltan SAP Suistimal Yönetimi Çözümü’nü (SAP Fraud Management) kullanıma sundu. SAP Suistimal Yönetimi Çözümü başta sigortacılık, kamu, bankacılık, sağlık ve dağıtım gibi sektörler olmak üzere kurumlara büyük veri ortamında gerçek zamanlı ve toplu olarak hile ve suistimal vakalarını tespit etme, önleme, detaylı inceleme (soruşturma-tahkikat) ve sonuçları analiz etme imkanı sunuyor. SAP Türkiye Stratejik Endüstriler Satış Direktörü Bülent Karal, çözümün sigorta şirketlerine büyük avantaj sağladığını belirtiyor.