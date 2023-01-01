SAP'nin ekonomik çözümleri fırıncılarda

Tanju Canay:

SAP Otantik Bilişim Genel Müdürü Tanju Canay açıkladı: “Kurumsal uygulama ve yazılım firması SAP olarak, KOBİ’lere rekabetçilik, karlılık ve verimlilik artışı sağlayan yenilikçi SAP Business One çözümünü geliştirmeyi sürdürüyoruz. SAP Business One kurumsal kaynak yönetimi (ERP) çözümü üzerinde Otantik Bilişim işbirliğiyle hayata geçirilen yeni projeyle, unlu mamuller üreticileri ve tedarikçileri tüm iş süreçlerini hızlı ve güvenilir SAP altyapısı üzerinden yönetebiliyor. Düşük maliyetli çözüm, içinde ücretsiz mobil uygulamasını ve raporlama araçlarını da barındırıyor.”