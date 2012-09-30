SAP’nin yazılım geliri 1 milyar avro’yu aştı

SAP, 30 Eylül 2012 tarihinde üçüncü çeyreğe ait finansal sonuçlarını duyurdu. Yazılım geliri yüzde 17 yükselerek bir milyar avro’yu geçerken yazılım ve yazılımla ilgili hizmet geliri toplamı yüzde 19 artışla 3.21 milyar avro’ya yükseldi.





Bu tabloda işletme kârı yüzde 10 artışla 1.24 milyar avro’ya ulaştı. SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, “Yenilikçi teknolojilerimizin her dönemde Türkiye’deki daha fazla şirket tarafından tercih edildiğini görmekten ve bu şirketlerin geleceğe dönük dönüşümlerinin parçası olmaktan gururluyuz.” dedi.