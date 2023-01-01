SAP’tan KOBİ’lere tasarruf ve karlılık

KOBİ’lerin verimliliklerini artıran...

Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü olarak Türkiye’deki işletmelere sunulan SAP Business One çözümü, SAP Gaziantep Günü’nde, Gaziantepli sektör temsilcileriyle paylaştı. Gaziantep Ticaret Odası’nın desteğiyle Divan Otel’de gerçekleşen buluşmada KOBİ’lerin verimliliklerini artıran, kârlılık, tasarruf, hız ve rekabetçilik sağlayan SAP Business One tanıtımı farklı sektörlerden üst düzey yöneticiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 150 sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, farklı sektörlerden üst düzey yöneticiler bir araya geldi.