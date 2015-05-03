“Sarı Kareler” için deklanşöre basıldı

Vakıf Emeklilik, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini, toplumla paylaşmak amacıyla “Sarı Kareler” fotoğraf yarışmasının 3.’sünü düzenliyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen “Hayattan Sarı Kareler” temalı yarışma, 3 Mart-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmada, birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL ve üçüncüye 1.000 TL’lik para ödülü dağıtılacak.