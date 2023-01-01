Sberbank DenizBank'ı alırken...

DenizBank'ın hisselerinin Sberbank'a devri vesilesiyle, Rus ve Türk devlet erkanından ve iş dünyasından katılımlarla bir tören yapıldı.





DenizBank'ın hisselerinin Sberbank'a devri vesilesiyle, Rus ve Türk devlet erkanından ve iş dünyasından katılımlarla bir tören yapıldı. Törene Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Avrupa Birliği Bakanı, Başmüzakereci Egemen Bağış da ağırlandı. Sberbank CEO'su Herman Gref DenizBank'ı alarak 4 milyar dolarlık ciddi bir yatırım yaptıklarını söyledi.