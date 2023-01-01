SCANIA; ağır vasıta satışında gerileme beklemiyor

İstanbul Park Ring Road alanında gerçekleştirilen “Scania Day 2014” etkinliğinde açıklama yapan Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, ağır vasıta sektöründe çekicilerin son 10 yılda kamyonlara oranla yüzde..

65’lik bir pazar payına ulaştığını belirterek “2014 yılında pazar geçen yıla yakın seviyelerde kapanır” dedi. Eksin, Türkiye’nin konumu ve büyük alt yapı projeleri nedeniyle inşaat ve taşımacılık sektöründe stratejik bir ülke olduğunu da belirterek “Taşımacılık ile bağlantılı olarak çekici ve kamyon pazarı önemli bir gelişim içindedir” diye konuştu.