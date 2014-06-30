Şekerbank ilk yarı karını açıkladı

Şekerbank yılın ilk altı ayında 73.8 milyon TL net kar elde etti. Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürü Halit Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; “30.6.2014 itibarıyla bankanın toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 13.8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise 19.7 milyar TL’ye ulaştı.

İlk altı ay sonu itibarıyla Şekerbank T.A.Ş.’nin mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre sektörün oldukça üzerinde bir artışla yüzde 25 büyüdü ve 13.3 milyar TL’ye yükseldi. Banka, tarım kredilerinde sektörün çok üzerinde büyüdü.”