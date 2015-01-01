Şekerbank: ‘Kapımız Esnafa Açık-Her Ayın 15’i Esnafın Günü’

Şekerbank’ın 60. kuruluş yılında, esnafın iş hacminin artması amacıyla oluşturduğu ‘Kapımız Esnafa Açık-Her Ayın 15’i Esnafın Günü’ platformu kapsamında dev markalar esnaf için el ele verdi.

Şekerbank’ın yanında Vodafone, Coca-Cola İçecek, Visa, Pınar, Milangaz gibi önemli markaların da katıldığı platform kapsamında, ‘Her ayın 15’i Esnafın Günü’nde hem esnafa hem de tüketiciye özel kampanyalar düzenlenecek. Bu anlamlı platforma Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile birlikte ev sahibi olarak Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan ve Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin katıldılar.