Şekerbank’a gurbetçi altını
Şekerbank, yurt dışında yerleşik yaşayan T.C. vatandaşları için özel olarak geliştirdiği ‘Memleketim Altın Hesabı’ ile TL, Dolar, Euro ve GBP birikimlerinin yanı sıra her türlü ziynet altınları için yatırımlarında altını tercih edenlere gram bazında vadeli ve vadesiz hesap seçenekleri sunuyor.
Yaz aylarında memleketlerini ziyaret eden yurt dışında yaşayan vatandaşlara özel sunulan hizmetle banka, binbir emekle elde edilen birikimlerin değer kazanmasına destek oluyor. Şekerbank şubelerinden açılacak vadeli altın hesabının limiti en az 250 gram olurken, 92-364 gün vade aralığı seçenekleri de müşterilere sunuluyor.