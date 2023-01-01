Şekerbank’a gurbetçi altını

Şekerbank, yurt dışında yerleşik yaşayan T.C. vatandaşları için özel olarak geliştirdiği ‘Memleketim Altın Hesabı’ ile TL, Dolar, Euro ve GBP birikimlerinin yanı sıra her türlü ziynet altınları için yatırımlarında altını tercih edenlere gram bazında vadeli ve vadesiz hesap seçenekleri sunuyor.