Siemens’in ray üzerinde ‘hız’lı dansı

300 kilometrenin üstünde hızlara ulaşan tren Velaro...





Siemens, hızlı tren başta olmak üzere raylı sistem ulaşım araçları, raylı sistem otomasyonu ve elektrifikasyonuna yönelik çözümlerini Eurasia Rail Demiryolu Fuarı’nda tanıttı. Ulaştırma, Denizcililik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Siemens standını ziyaret ederek bilgi aldı. Siemens, dünyanın ilk elektrikli trenini 1879’da Almanya’da sunmuştu. Bugün, 300 kilometrenin üstünde hızlara ulaşan çok yüksek hızlı tren Velaro’yu sunuyor.

