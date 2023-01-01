Şifre ile korunma yetmez

Bulut güvenliğinin dünya lideri Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu, kurumların kendilerini koruması için sadece şifrelemenin yeterli olmayacağının bilgisini verirken, yapılması gerekenleri açıkladı:





“Şirketteki verinin değerinin ve önceliğinin belirlemesi. Kendi Cihazını Getir (Bring Your Own Device- BYOD) konusunda özel önlemler alınması. Cihazlara şifre konulmasının zorunluluk haline getirilmesi ve BT ekibinin uzaktan erişimine imkân verilmesi. Gereken tüm noktalarda depolama alanlarının tamamen şifrelenmesi.”