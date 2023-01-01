Şikayete en duyarlısı o...

Türk Telekom müşterilerinin sorunlarına hızlı çözüm sağlayarak yarattığı memnuniyetle telekomünikasyon sektörünün en başarılı şirketi seçildi.





Türk Telekom, bağımsız şikayet yönetimi sitesi www.sikayetvar.com tarafından, müşterilerinin sorunlarına hızlı çözüm sağlayarak yarattığı memnuniyetle telekomünikasyon sektörünün en başarılı şirketi seçildi. Türk Telekom Bireysel Müşteri Başkanı Ali Yılmaz bu başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirterek “Türk Telekom olarak müşterilerimizden ulaşan her türlü görüş ve talebi bir fırsat olarak görüyor, müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda onlara katma değer sağlamak için çalışıyoruz” dedi.