Simit Sarayı artık Londra’da

Simit Sarayı, Londra Oxford Street’te açtığı ilk mağazasıyla İngiltere pazarına girdi.

Londra Simit Sarayı’nın menüsünde; simit nutella, somon füme ve avakodolu simit gibi farklı simit çeşitlerinin yanısıra börek, poğaça, dürüm ve pide çeşitleri, pizzalar, ev tipi tatlı ve kurabiyeler vb. bulunuyor. Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Londra Simit Sarayı’nın açılışını gerçekleştirerek, “Londra’daki ikinci mağazamızı da Mart içinde Bond Street’te hizmete sunacağız. 2015 sonuna kadar İngiltere’de yedi mağazaya ulaşacağız” dedi.