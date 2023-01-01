Şirketler artık cep telefonlarından işe alım yapacak

İşe alımı pratik hale getiren Kariyer.net İşveren Mobil uygulamasıyla başvuruları inceleyerek cevaplamak artık şirketler için çok daha kolay.

Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, geliştirilen uygulamayla Kariyer.net’i tercih eden şirketlere Türkiye’de mobilde ilk kez bu kapsamda ve kolaylıkta; başvuruları görüntüleyebilecekleri ve işlemlerini yapabilecekleri bir hizmet sunduklarını söyledi: “İşe alım odağında da Kariyer.net’in adaylara sunduğu mobil uygulamanın sonuçları oldukça dikkat çekici. Tüm iş arayan başvurularının yüzde 36’sı şu anda mobil uygulamadan gerçekleşiyor.”