Şişecam Rusya’da büyüyor

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam Topluluğu’nun, Türkiye’den sonra en geniş faaliyete sahip olduğu ve ikinci ana pazarı olarak gördüğü Rusya’da Nijniy Novgorod bölgesinde 86 milyon dolar tutarında yatırımla kurulan yeni tesis, 210 ton/gün kapasite ile otomatik cam ev eşyası üretimi gerçekleştirecek” dedi.

Şişecam Topluluğu bugün Rusya’da cam ev eşyası, cam ambalaj, düzcam ve madencilik alanlarında toplamda 3 bin kişinin üzerinde istihdama ve 365 milyon dolar tutarında ciroya ulaşmış bulunuyor.