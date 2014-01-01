Şişecam Topluluğu’nun ilk çeyrek yatırımları

Şişecam Topluluğu Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun 2014 ilk çeyrekte ulaştığı sonuçları açıkladı: Mart ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın yüzde 30 üzerinde gerçekleşti. Brüt kar 492 milyon TL oldu.

Kırman, şöyle devam etti: “2014 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin net satışlar 1.6 milyar TL, net kar ise 132 milyon TL olarak gerçekleşti. Topluluk, aynı dönemde 361 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2013 sonuna göre yüde 2.6 oranında artışla 6 milyar 790 milyon TL seviyesine ulaşan öz kaynak ve 1 milyar 867 milyon TL tutarındaki likit kaynaklarımızla bilançomuzun sağlıklı ve güçlü yapısını koruyoruz.”