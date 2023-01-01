SMS Kredi’nin mucidi Akbank’tan

“Cep Herkülü” gibi ihtiyaç kredisi

Akbank, yeni “SMS Kredi” ile müşteri ihtiyaçlarını, en hızlı şekilde karşılıyor. Akbank’ın SMS Kredi kampanyasıyla, herkese avantajlı koşullarda ve kolayca kullanılabilen ihtiyaç kredisi sunuluyor. Kampanya kampsamında müşteriler nakit ihtiyaçlarını kredi kullandırım ücreti ödemeden karşılayabiliyor. SMS Kredi ile 20 bin liraya kadar nakit ihtiyaçlar 36 aya kadar vade ile veriliyor. Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, “İhtiyacı olan tüketicilere, her ihtiyacın altından kalkan, cep herkülü gibi ihtiyaç kredisi fırsatından faydalanmalarını öneriyoruz” dedi.