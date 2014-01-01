Summit 2014 fırsatları

Payment Trends and Solutions Summit 2014 toplantısı

VeriFone Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Payment Trends and Solutions Summit 2014 toplantısı’nda VeriFone Türkiye, Güney Avrupa ve Rusya Genel Müdürü Onur Altınbaş ‘yeni jenerasyon ticaret’ konusunu değerlendirdi: “Teknolojideki gelişmeler ve değişen müşteri davranışları elektronik ödemeler, e-ticaret, tahmine dayalı analizler, bağlamsal pazarlama, dijital reklamcılık, alışverişte avantaj sağlayan kuponlar, sadakat kart ve mobil uygulamalar konusunu etkilemeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yeni jenerasyon ticarette de fırsatlar anlamına geliyor. Bölgesel zirvede ele aldığımız konularla, geleceğe ışık tutmak istiyoruz.”