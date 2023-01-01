TEB Akıl Fikir Yarışması

Finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ödüllendirildiği TEB Akıl Fikir Yarışması’nda, bu yıl teknolojik girişimcilik alanında da başvuru alınıyor.

‘Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun’ kategorisinde dereceye girenler finansal ödüller ve MBA bursu, ‘Müşteri’ kategorisinde dereceye girenler finansal ödüllerin yanı sıra dünyanın en prestijli tenis etkinliği Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros’a bilet hakkı, ‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinin kazananları ise finansal ödüllerin yanı sıra TEB Girişim Evi’ne katılım hakkı elde ediyor. TEB müşterileri ve teknolojik girişimcilerin 15 Ocak’a kadar başvuruları bekleniyor.