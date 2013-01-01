TEB Arval Filo Yönetimi

TEB Arval desteğiyle gerçekleştirilen ve otomotiv sektörünün önemli bir alanı olan filo yönetimi konusundaki tek çalışma olan CVO Barometre’nin 2013 sonuçları TEB Arval Genel Müdürü Luc Soriau ve Arval Danışmanlık Bölüm Başkanı Denis Ferault’un ev sahipliğinde yapılan “Kurumsal Filoların Geleceği Konferansı”nda açıklandı.

Araştırmada, 2014 yılında Türkiye’de toplam araç sayısının 12.8 milyon adede, bunu içindeki filo araçlarının sayısının ise 2.3 milyon adede yaklaşması öngörülüyor. 2015 yılında ise toplam araç sayısının 13.6 milyon adede, filodaki araç sayısının ise 2.5 milyon adede yaklaşacağı tahmin ediliyor.