TEB Faktoring’ten bir ilk

İhracat yapan şirketlerin ve özellikle KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişiminde önemli bir adım atıldı.

TEB Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Türk Eximbank’ın Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredilerinin faktoring sektörü aracılığıyla ihracatçıların kullanımına sunulmasıyla TEB Faktoring olarak bu krediyi müşterilerine sağlayan ilk şirket olduk. Bu kapsamda, bir İspanyol alıcıya yapılan toplam 10 milyon Euro tutarlı yıllık ihracatın 18 Haziran 2015 vadeli kısmını TEB Faktoring olarak Türk Eximbank aracılığıyla finanse ederek sektörde bir ilki gerçekleştirdik” dedi.