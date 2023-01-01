TEB: Finansal okuryazarlık

Türk Ekonomi Bankası (TEB), TEB Aile Akademisi ile başlattığı finansal okuryazarlık seferberliği kapsamında şubelerini birer okula dönüştürerek, müşterilerini tasarruf ve birikim yapmaları konusunda yönlendirecek.





Çalışanlarını birer ‘aile ekonomisti’ olarak yetiştiren TEB, şubelerinde düzenlediği seminerlerle ailelere, bütçe yönetimi ve birikimlerini hangi finansal araçlar ile değerlendirebileceği konusunda yol gösterecek.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi; “Ülkemizin refah seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor” diyerek çalışmanın stratejik önemine dikkat çekti.