TEB, Harvard’lı öğrencilere konu oldu

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ikinci kez Harvard Business School’un FIELD Global Partneri seçildi. TEB, FIELD Programı için Küresel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye gelen ve “Müşteri Deneyimi” konulu proje gerçekleştiren 6 Harvard Business School MBA öğrencisini Türkiye’de ağırladı.

Öğrenciler, tamamladıkları projeyi TEB üst yönetimine sundu. TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nilsen Altıntaş, sürecin TEB’e müşteri deneyimi konusunda yeni bakış açıları sunduğunu kaydetti.