TEB, KOBİ Danışmanları ile Avrupa’nın en iyisi

TEB KOBİ Danışmanları, bir yılı aşkın süredir 34 ülkeden 15.000 projenin yarıştığı Avrupa İş Ödülleri’nde, ‘Müşteri Odaklılığı’ kategorisinde kazandığı birincilik ödülüyle Avrupa’nın en iyi 10 projesinden biri seçildi.





TEB proje kapsamında 400’ün üzerindeki danışmanı ile bugüne kadar 2000’den fazla KOBİ’ye, üretim yönetimi, organizasyonel yapılanma, pazarlama faaliyetleri ve insan kaynakları yönetimi, verimlilik artışı, ihracat ve tasarruf konularında danışmanlık yaptı ve büyümelerini sağladı.