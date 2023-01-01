TEB'den konut ve tüketici kredisi atağı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) yeni yılda konut sahibi olmak, masrafları karşılamak isteyenlere iddialı bir fırsat sunuyor.





Türk Ekonomi Bankası (TEB) yeni yılda konut sahibi olmak, masrafları karşılamak isteyenlere iddialı bir fırsat sunuyor. 03-120 ay arasındaki tüm vadelerde faiz oranını yüzde 0,81'e kadar indirdiğini açıklayan TEB, tüketici kredilerinde de masrafı kaldırdı, faiz oranını yüzde 1,20'nin altına düşürdü. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "2013 yılına ev sahibi olmak isteyenlere, uygun koşullarda finansman desteği sunuyoruz" dedi.