TEB’e iki ödül birden!

‘İnovasyon Ödülü’ ve ‘Avrupa’nın Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kurumsal Internet Bankası’ ödülüne layık görüldü.





Türk Ekonomi Bankası (TEB), mobil bankacılık kanalı CEPTETEB’in akıllı telefonlara özel uygulamasıyla BNP Paribas Grubu tarafından düzenlenen İnovasyon Yarışması’nda yılın ‘İnovasyon Ödülü’nü kazanırken; TEB Kurumsal Internet Şubesi ile de Global Finance yarışmasında ‘Avrupa’nın Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kurumsal Internet Bankası’ ödülüne layık görüldü. TEB Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Deniz Devrim Cengiz, BNP Paribas ve Global Finance tarafından verilen bu ödüllerin, hem TEB’in hem de Türk bankacılık sektörünün geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.