TEB’in aktif büyüklüğü 63 milyar TL’ye ulaştı

TEB, 2014 yılı faaliyetleri sonucunda 795 milyon TL vergi öncesi kar elde etti, net kar ise 622.6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net karda sağlanan artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 16 oldu. 2014’te net bankacılık geliri ise yüzde 15 oranında artarak 3.300 milyon TL oldu. 2014’te artan ve verimlilikte sağlanan gelişmeye bağlı olarak TEB’in özkaynak ve aktif karlılığı arttı. 2014 yılı sonu itibarıyla TEB, 5 milyonu aşkın müşterisine, 72 ildeki toplam 551 şubesi, 10 bin çalışanı, 1.600’ü aşkın ATM’si, 115 bini aşkın POS ağı ve zengin alternatif dağıtım kanallarıyla ürün, hizmet ve çözümler sunuyor.