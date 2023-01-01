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Telekom endüstrisi dönüşümün eşiğinde!

Vizyon Arge Ürün ve Çözüm Yöneticisi Armağan Baş;

Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve Ağ Fonksiyon Sanallaştırması (NFV) teknolojilerinin telekom endüstrisinde önemli bir dönüşüm olduğunu belirterek yeni bir teknolojik konsepte dikkat çekti: “Bu iki konsepti bir arada kullanabilen operatörler mevcut statik konfigure edilen altyapılardan kurtularak, yeni nesil paket işleme, trafik optimizasyon, sanal ağ fonksiyonları gibi uygulamaların gerek duyduğu çeviklik ve esnekliği sağlayabilecekler.”

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