Temsa İş Makinaları’nda Sabancı ve Marubeni ortaklığı

Sabancı ve Marubeni Gruplarına ait iştirakler, Temsa İş Makinaları’nda yüzde 51- yüzde 49 hisse ortaklığına girdiler. Böylece Temsa İş Makinaları bir Türk - Japon ortaklığı haline geldi.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Pekarun; “Bugün 65 ülkede birçok alanda faaliyet gösteren ve iş makinaları sektöründe uluslararası distribütörlükleri olan Marubeni ile ortaklık gerçekleştirilmiştir. Sabancı ve Marubeni’nin ortak yönü, uzmanlığı ve rekabet avantajı olan işlere yatırım yaparak sürdürülebilir büyümek. Bu odakla, birlikte İş Makinaları pazarında fark yaratacağız” şeklinde konuştu.