Tivibu artık uyduda da yeralacak

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden Türk Telekom Grubu, televizyon yayıncılığında yeni bir dönem başlatıyor; Tivibu’nun sunduğu IPTV teknolojisine, uydu yayıncılığını da ekliyor.

Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, artık televizyon yayıncılığının tüm boyutlarıyla Türk Telekom’un ana faaliyetlerinden biri olacağını, sektörü de yeniden şekillendireceklerini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 2015-2016 sezonu itibarıyla Tivibu ayrıcalığıyla ekranlara taşınacak. Aslan’ın yanısıra Grup Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir ve Grup Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun'un evsahipliğindeki basın toplantısına Türk Telekom Grubu’nun iş ortağı TRT Genel Müdürü Şenol Göka da katıldı.