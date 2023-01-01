TNB KEP'i tanıyalım

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanıyor.





Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor. KEP, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bildirimleri, elektronik ortamda yapabilmeyi sağlıyor ve bu iletileri yasal bir bildirim haline getiriyor. Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın sahibi olduğu TNB KEP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, vereceği hizmetleri tanıttı ve 1 Haziran tarihine kadar TNB KEP hesabı açacak tüm bireylere KEP hizmetini ücretsiz sunacağını açıkladı.