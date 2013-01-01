Tofaş iş hacmini korudu

Net kârda ise 434 milyon TL...

Tofaş CEO’su Kamil Başaran’ın paylaştığı verilerle Tofaş, 2013 yılını net satış gelirlerinde 7 milyar TL, net kârda ise 434 milyon TL ile tamamladı. Tofaş, 2013’te ürettiği 240 bin araçla Türkiye’deki toplam araç üretiminin yüzde 22’sini tek başına gerçekleştirdi. İş hacmini 2013 yılında koruyan Tofaş, geçen yıla oranla yüzde 3 artışla 160 bin adet araç ihracatı gerçekleştirdi ve 512 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Temsil etmekte olduğu; Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 2013 yılında 100.441 adet araç satışı gerçekleştirerek iç pazardan yüzde 12 pay aldı.