Tofaş üretimde yüzde 23

Türkiye’deki toplam araç üretiminin yüzde 23’ünü gerçekleştiren Tofaş, 85.464 adet araç ihraç etti.





Yılın ilk yarısında, 130.917 adetle Türkiye’deki toplam araç üretiminin yüzde 23’ünü gerçekleştiren Tofaş, 85.464 adet araç ihraç etti. Tofaş; çatısı altında yer alan Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarıyla gerçekleştirdiği toplam 48.232 adetlik satışla iç pazarda yüzde 12.6’lık pay sahibi oldu. Tofaş CEO’su Kamil Başaran; “Sergilediğimiz istikrarlı performans, sürdürülebilir kârlılığı da beraberinde getirmektedir. Tofaş olarak son 10 yılda yarattığımız dış ticaret fazlası 3.5 milyar dolar seviyesini aştı” dedi.

