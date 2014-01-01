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Tofaş’ın ilk çeyrek satış gelirleri

Tofaş CEO’su Kamil Başaran firmanın 2014 ilk çeyrek bilanço değerleri hakkında şu bilgileri paylaştı: Tofaş, ilk çeyrekte 1 milyar 676 milyon TL satış gelirine ulaşırken, net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.9 artırıp, 134 milyon TL’ye yükseltti.

Tofaş, bu yılın Ocak-Mart döneminde, bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarıyla toplam 13.433 adetlik satış gerçekleştirdi; iç pazarda yüzde 11.7’lik paya ulaştı. Hafif ticari araç pazarında 3 aylık dönemde 7.884 adet araç satışı ve yüzde 30.4’lük pazar payıyla liderliği elde ederken, Bursa’daki fabrikasında ürettiği Fiat Fiorino en fazla tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu.

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