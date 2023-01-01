Trakya Cam Hindistan pazarında

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman...





Şişecam iştiraklerinden düzcam alanında faaliyet gösteren Trakya Cam, Hindistan’ın en büyük cam üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL) bünyesinde yer alan düzcam üreticisi HNG Float Glass Limited (HNGFL) şirketine yüzde 50 ortak olarak potansiyel pazarlarda hızlı büyüme stratejisi kapsamında Hindistan pazarına da girdi. Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, güçlü markaları ve sunduğu yenilikçi çözümleriyle hızla büyüyen global bir düzcam şirketi olma vizyonu doğrultusunda Trakya Cam’ın yüksek büyüme potansiyeline sahip uluslararası pazarları hedeflediğini belirterek, “61 milyon dolarlık bir yatırımla Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Rusya’dan sonra Hindistan ile de Asya pazarına adım attık” diye konuştu.