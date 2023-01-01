Trakya Cam’dan Isıcam Sinerji 3+

Isıcam Sinerji 3+’ı ürün gamına ekledi.





Düzcam alanında faaliyet gösteren Trakya Cam etkin enerji tasarrufu için geliştirdiği ayrıcalıklı yeni ürünü Isıcam Sinerji 3+’ı ürün gamına ekledi. Isıcam Sinerji 3+, standart çift camlara göre ısı kaybını yüzde 77 oranında azaltarak yakıt masraflarını düşürüyor. Isıcam Sinerji 3+, iki plakası Low-E kaplamalı ısı kontrol camı (TRC Ecotherm) olan çift ara boşluklu üçlü Isıcam ünitesinden oluşuyor. Isıcam Sinerji 3+ ünitesinde yer alan Low-E ısı kontrol kaplama 2. ve 5. yüzeyde kullanılıyor.