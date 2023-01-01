TSE’den bina güvenliği standartları

Türk müteahhitlerin çevreci konut yapımındaki sıkıntılarını gidermek için harekete geçen TSE, "yeşil bina sertifikası" çalışmasını tamamladı. Kurum belgelerinin tanımını "güvenli yeşil bina" olarak yaptı.





Yangından, engelli dostu yaşama; iç mekan hava kalitesinden, hırsızlığa karşı güvenliğe kadar çok sayıda ana başlık altındaki çalışmaları olgunlaştıran TSE yetkilileri, yurt dışında benzer belgeler veren firmalardan farklı olarak deprem kuşağındaki Türkiye şartlarını dikkate alarak belgeye güvenliği de eklediklerini bildirdiler.