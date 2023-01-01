TTNET’den bir yenilik daha

“Yeni Bir Müşteri Evreni: TTNET 360” uygulaması





TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, “Yeni Bir Müşteri Evreni: TTNET 360” uygulamasını açıkladı: “TTNET Ödeme servisi ile internet alışverişlerini TTNET faturası ile ödeme dönemini başlattık. Yeni servisimiz ile hizmetlerimizi internet bağlantısının ötesine taşıyarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni bir ödeme sistemini hizmete sunduk. Yeni servisimiz ile TTNET’liler internet üzerinden yaptıkları alışverişlerin karşılığını TTNET faturalarına yansıtabilecek. TTNET’liler, internetten aldıkları tüm hizmetlerin ödemelerini tek bir fatura ile gerçekleştirebilecekler.”